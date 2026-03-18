Российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами, обыграв в первом круге американку Софью Кенин. Матч завершился волевой победой Блинковой в трёх сетах — 3:6, 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Россиянка выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов.

Кенин отметилась одним эйсом, но при этом допустила пять двойных ошибок и использовала лишь два из четырёх брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Майами Блинкова сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко.