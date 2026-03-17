Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Медведев провел потрясающий турнир, он обыграл Алькараса и оказал серьезное сопротивление Синнеру. В последнее время он выступал нестабильно, проигрывал тем игрокам, которым, казалось, не должен был. Но сейчас у него была победа в Дубае, финал в Индиан-Уэллсе. Я надеюсь, что он вернулся на свой высокий уровень и будет вновь постоянно доходить до решающих стадий на крупных турнирах», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Россиянин в решающей встрече уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:7.