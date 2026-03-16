Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер оценил начало 2026 года. Ранее спортсмен смог выиграть «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), одолев в финале россиянина Даниила Медведева.

«Я чувствовал, что играю не в свой лучший теннис. Такое случается, и это нормально — не всегда быть на пике формы.

После Дохи я хотел вернуться в Монако, но погода была ужасной, и я решил приехать сюда раньше обычного и хорошо подготовиться к этому турниру. Я никогда не выигрывал здесь титул, поэтому хотел сосредоточиться на процессе», — цитирует Синнера Punto de Break.