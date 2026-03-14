Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о победе над чешкой Линдой Носковой в матче 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Уроженка Минска победила в двух партиях со счетом 6:3, 6:4.

«Я очень довольна своей игрой. Думаю, что действительно показала отличный теннис. Я хорошо подавала, в целом играла хорошо.

Мне понравилось, как я оказывала давление во время её подачи. И, конечно, я рада, что смогла закончить матч в двух сетах», — сказала Соболенко после матча.

В финале Соболенко сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.