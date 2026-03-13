Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий первую строчку мирового рейтинга, пробился в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.  В четвертьфинальном матче он оказался сильнее представителя Великобритании Кэмерона Норри.

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас globallookpress.com

Поединок завершился победой испанца в двух сетах — 6:3, 6:4.  Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Алькарас выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

Норри отметился тремя подачами навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алькарас сыграет против российского теннисиста Даниила Медведева.

Соревнования в Индиан-Уэллсе проходят с 4 по 15 марта.