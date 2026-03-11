Бразильский теннисист Жоао Фонсека, занимающий 35-е место в мировом рейтинге, поделился своими мыслями о поражении от второй ракетки мира Янника Синнера в четвертом круге турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Жоао Фонсека globallookpress.com

«Думаю, это был хороший матч. Я считаю, разница сегодня была в ключевых розыгрышах. Сегодня это его заслуга. Я сделал всё, что мог, отдал всё лучшее со своей стороны. Конечно, есть вещи, которые нужно улучшать и над которыми нужно работать к следующему матчу. Я доволен своим выступлением, хотя очевидно, что есть аспекты, которые нужно улучшить», — цитирует Фонсеку Punto de Break.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Синнер продемонстрировал отличную подачу, сделав 15 эйсов и допустив всего одну двойную ошибку. Он также реализовал один брейк-пойнт из четырёх, что помогло ему добиться победы. Фонсека, в свою очередь, выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и успешно реализовал один брейк-пойнт из двух возможных.

В следующем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Синнер сразится с американским теннисистом Ленером Тьеном, который занимает 27-е место в рейтинге ATP.