Канадская теннисистка, десятая ракетка мира Виктория Мбоко пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, уверенно обыграв американку Аманду Анисимову, занимающую шестую строчку рейтинга WTA. Матч четвёртого круга завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу Мбоко.

Аманда Анисимова globallookpress.com

Встреча длилась 1 час 13 минут. За это время канадка отметилась пятью эйсами, пятью двойными ошибками и полностью реализовала все три свои возможности взять подачу соперницы.

Анисимова, в свою очередь, сделала четыре подачи навылет, дважды ошиблась на подаче и не сумела реализовать единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Мбоко встретится с первой ракеткой мира, белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.