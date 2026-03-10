Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Наоми Осаку из Японии в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Арина Соболенко globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Соболенко семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Осаки два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с сильнейшей в паре Виктория Мбоко (Канада) — Аманда Анисимова (США).