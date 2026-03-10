Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поражении в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) от чешки Катерины Синяковой.

Мирра Андреева globallookpress.com

Первая ракетка России уступила в трех партиях — 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

«Она непростая соперница. Она много играет в паре, поэтому у неё хорошие руки, хорошие навыки. Я никогда раньше с ней не играла.

Конечно, матч был тяжёлым. Для меня это был не лучший день, учитывая как я играла, но и ей стоит отдать должное. Она играла хорошо. Показала на корте хороший теннис. Желаю ей удачи на турнире», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

Мирра Андреева является восьмой ракеткой мира.