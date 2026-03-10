Восьмая ракетка мира, 18-летняя россиянка Мирра Андреева эмоционально отреагировала на неожиданное поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Соперницей российской теннисистки стала чешка Катерина Синякова, занимающая 44-ю позицию в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой представительницы Чехии в трёх сетах — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Мирра Андреева globallookpress.com

После окончания матча Андреева не смогла сдержать эмоций: спортсменка в сердцах бросила ракетку на корт, а покидая площадку, продолжила бурно выражать недовольство, обращаясь в сторону трибун.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне россиянка добилась крупного успеха на этих соревнованиях. В 2025 году Андреева выиграла турнир серии «тысячник» в Индиан-Уэллсе, завоевав титул в 17-летнем возрасте.