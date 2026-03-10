Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел стадию 1/16 финала на турнире в Индиан-Уэллсе, уверенно переиграв представителя Аргентины Себастьяна Баэса.

Даниил Медведев globallookpress.com

Матч завершился в двух партиях — 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Аргентинский теннисист завершил выступление на соревнованиях, тогда как Медведев вышел в следующий круг.

В борьбе за выход в дальнейшую стадию россиянину предстоит сыграть против американца Алекса Микельсена, который ранее оказался сильнее своего соотечественника Тэйлора Фрица — 6:4, 7:6.

В настоящий момент Медведев располагается на 11-й строчке мирового рейтинга.