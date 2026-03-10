10‑я ракетка мира Александр Бублик из Казахстана не смог пройти третий круг на «тысячнике» в американском Индиан‑Уэллсе.

Александр Бублик globallookpress.com

Он потерпел поражение от австралийца Ринки Хидзикаты (117) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6.

Их противостояние длилось 2 часа 36 минут. За это время Бублик сделал 19 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк‑пойнта. На счету Хидзикаты — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк‑пойнт из семи.

В следующем раунде Хидзикату ждёт встреча с британцем Кэмероном Норри, который обыграл австралийца Алекса де Минора.