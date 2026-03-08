Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над американкой Хейли Баптист во 2-м круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Рыбакина (3-я ракетка мира) одолела представительницу США (43-я ракетка мира) со счетом — 7:6 (7:5), 2:6, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

За весь матч Рыбакина сделала 6 эйсов и реализовала все 2 брейк-поинта. Баптист допустила 4 двойных ошибки при 3-х реализованных брейк-поинтах.

В следующем круге турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина сыграет против победительницы встречи между украинкой Мартой Костюк и американской теннисисткой Тэйлор Таунсенд.