Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что его устраивает выступать без основного тренера.

Новак Джокович globallookpress.com

«Что ищет в тренере 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема"? Борис (Бошнякович) был со мной. Он был помощником тренера и аналитиком. Он, очевидно, выполняет эту роль, но сейчас у меня нет никого, кого я мог бы назвать своим основным тренером. И меня это устраивает. Чувствую, что у меня есть всё необходимое.

Не думаю, что готов на этом этапе моей карьеры приглашать кого-то совершенно нового и проходить тот же процесс знакомства. Это не значит, что я не пытаюсь улучшить свою игру, внедрять инновации и искать способы прогресса на корте и за его пределами. Я это делаю. В межсезонье пригласил нескольких человек и несколько недель занимался анализом и, в некотором смысле, перестройкой, восстановлением своей игры, насколько позволяло время. Думаю, это окупилось.

У меня был отличный турнир в Австралии, я победил Синнера в ночном матче в пяти сетах, а затем довёл Карлоса до очень напряжённого четвёртого сета. Мне потребовалось несколько лет, чтобы победить обоих этих соперников. Ребята. Я имею в виду, победил Карлоса на Открытом чемпионате Австралии 2025 года, но за последние два года у меня было не так много побед над ним на турнирах "Большого шлема". Отличный способ убедиться, что я всё ещё могу их побеждать и что могу соревноваться на таком высоком уровне. Было фантастически», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 8-го марта сербский теннисист одержал победу над Камилем Майхшаком во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.