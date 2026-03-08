Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Камилем Майхшаком во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе, несмотря на проигрыш в первом сете. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2 и длилась 2 часа 13 минут.

Новак Джокович globallookpress.com

38-летний Джокович, занимающий третье место в мировом рейтинге, сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из шестнадцати брейк-пойнтов.

Его соперник, 30-летний Майхшак, отметился тремя подачами навылет, одной двойной ошибкой и двумя реализованными брейк-пойнтами из пяти.

В третьем круге Джоковича ждёт матч с американцем Александром Ковачевичем.