Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла предложение руки и сердца от своего партнёра — бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса, с которым она встречается с 2024 года.

Арина Соболенко globallookpress.com

Первая ракетка мира опубликовала в соцсетях видео, на котором Франгулис делает предложение, и согласие Арины сопровождается словами «Ты и я — навсегда».

Соболенко — четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», а в одиночном разряде на её счету 22 титула.

В сезоне-2026 уроженка Минска выиграла турнир в Брисбене и добралась до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступила казахстанской спортсменке Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 6:4, 4:6.