Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, и канадская спортсменка Виктория Мбоко, находящаяся на десятой строчке, выступят в парном разряде на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Мирра Андреева globallookpress.com

В стартовом матче 18-летняя Андреева и 19-летняя Мбоко встретятся с четвертыми сеяными турнира — бельгийкой Элисе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай.

В этом сезоне Мирра Андреева и Виктория Мбоко уже дважды играли друг против друга. В финале турнира в Брисбене (Австралия) победу одержала россиянка, а в третьем круге соревнований в Дохе (Катар) сильнее оказалась канадка.

Основная сетка турнира в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 15 марта.