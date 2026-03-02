Россиянка Диана Шнайдер поднялась в рейтинге WTA и впервые вошла в топ-20, заняв 20-е место.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Лидером среди российских теннисисток остаётся Мирра Андреева, расположившаяся на восьмой позиции. Екатерина Александрова занимает 11-е место, Людмила Самсонова — 19-е, Анна Калинская поднялась на 22-е место, а Вероника Кудерметова опустилась на 56-ю строчку. Также улучшила свои позиции Оксана Селехметьева, теперь она идёт на 71-й позиции.

Мировой рейтинг возглавляет Арина Соболенко из Беларуси. За ней следуют Ига Свентек из Польши, Елена Рыбакина из Казахстана и американки Кори Гауфф, Джессика Пегула и Аманда Анисимова.