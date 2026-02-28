Россиянин Даниил Медведев (11‑я ракетка мира) прокомментировал победу на турнире категории ATP‑500 в Дубае, где он без борьбы забрал главный трофей из‑за травмы голландца Таллона Грикспора.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Не так я хотел выигрывать финал. Надеюсь, травма у Таллона Грикспора не такая страшная, желаю ему скорейшего восстановления», — написал Медведев в соцсети.

Грикспор получил повреждение в полуфинале против Андрея Рублёва — 7:5, 7:6 (8:6) — и не успел восстановиться к решающей встрече.

Этот титул стал 23‑м в карьере Медведева; 21 из них он завоевал на хардовом покрытии. В Дубае он побеждает второй раз в карьере.