Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, занимающий 28‑е место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика). Во втором круге он обыграл своего соотечественника Александра Ковачевича со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Поединок длился 2 часа 18 минут. Тиафо отметился девятью эйсами, не допустил двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов.

Ковачевич сделал 19 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

В четвертьфинале Тиафо сыграет с итальянцем Маттиа Беллуччи.