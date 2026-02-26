Организаторы теннисного турнира WTA-250 в Остине (США) создали специальную «комнату ярости» для спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Логотип WTA globallookpress.com

Внутри комнаты размещены плакаты с мотивационными и успокаивающими фразами: «Не улыбайся», «У тебя всё получится», «Сосчитай до трех», «Воспользуйся шансом». Также на стенах висит изображение сломанной ракетки.

Стоит отметить, что после поражения от Элины Свитолиной в четвертьфинале Australian Open американская теннисистка Кори Гауфф выразила недовольство тем, что момент ее разочарования, когда она разбила ракетку в подтрибунном помещении, попал на камеры.