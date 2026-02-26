Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над швейцарцем Стэном Вавринкой. Уроженец Москвы выиграл встречу со счетом 6:2, 6:3.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. Уже провёл два хороших матча в Дубае. Убедительные по счёту, а это иногда даже важнее. У меня есть больше времени психологически подготовиться к следующему раунду, и я с нетерпением его жду», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

В 1/4 финала турнира в Дубае Медведев сыграет с американцем Дженсоном Бруксби.