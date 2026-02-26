Сербский теннисист Миомир Кецманович высказался о победе над немцем Александром Зверевым на турнире в Акапулько (Мексика).

Александр Зверев globallookpress.com

Кецманович одолел соперника со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

«Это потрясающее ощущение, особенно потому, что последние пару лет были непростыми. Я рад, что наконец-то что-то складывается в мою пользу.

Думаю, в ключевые моменты я действовал более агрессивно. Я подавал намного лучше, чем обычно, так что рад, что сегодня всё прошло хорошо. Очевидно, он был явным фаворитом, поэтому на мне не было давления, но всё равно нужно играть хорошо в решающие моменты, доводить матч до победы, и, к счастью, всё сложилось в мою пользу», — приводит слова Кецмановича пресс-служба АТР.

В 1/4 финала Кецманович встретится с Теренсом Атманом из Франции.