Российская теннисистка Оксана Селехметьева одержала победу над Камиллой Рахимовой из Узбекистана.

Оксана Селехметьева globallookpress.com

Россиянка (76-я ракетка мира) одолела представительницу Узбекистана (92-я ракетка мира) со счетом — 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

За весь матч Селехметьева допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 10-и возможных. Рахимова сделала 1 эйс и реализовала все 3 брейк-поинта.

В 1/4 финала турнира в Остине (США) Селехметьева сыграет против победительницы встречи между словенкой Кайей Юван и американской теннисисткой Пейтон Стирнс.