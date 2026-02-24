Российский теннисист Андрей Рублев высказался о совместной работе с бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Мы не особо много об этом говорим, но, очевидно, что Марат в это верит. Он тот, кто говорит: "Давай сделаем это, и увидишь, как пойдёт хорошо". Ты автоматически доверяешь. Он всегда прав», — приводит слова Рублёва Tennis TV.

Рублев 24 февраля на турнире в Дубае сыграет с французским теннисистом Валентеном Руае. Встреча начнется не ранее 19:30 мск.

Рублев занимает 18-е место в рейтинге ATP.