Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на турнире в Мериде, проиграв в первом круге Виктории Хименес-Касинцевой из Андорры со счётом 4:6, 6:1, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Юлия Путинцева globallookpress.com

За это время Путинцева допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов.

Хименес-Касинцева реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 и совершила девять двойных ошибок.

Соревнование проходит с 23 февраля по 1 марта, общий призовой фонд турнира составляет $1,2 млн.

В 2025 году титул в Мериде завоевала американка Эмма Наварро.