Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 11-е место в мировом рейтинге вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае.

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин уверенно обыграл китайского спортсмена Цзюнчэна Шана, который находится на 262-й строчке ATP. Матч продолжался всего 1 час 6 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3 в пользу Медведева.

В ходе игры Медведев продемонстрировал отличную форму, выполнив девять эйсов, допустив три двойные ошибки и успешно реализовав три из четырех брейк-пойнтов. Шан, напротив, не смог подать навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Теперь соперником Медведева станет швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который занимает 99-е место в рейтинге ATP.