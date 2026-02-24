Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над Александром Шевченко в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Карен Хачанов globallookpress.com

«В первом сете правда, я думаю, он был чуть-чуть лучше в нескольких аспектах, особенно на подаче. Правда, у меня не было как-то шансов на приёме. Те шансы, наверное, которые я ему предоставил, он их взял, сыграл отлично. Но потом, что мне понравилось, я смог чуть-чуть поднять свой уровень, смог перехватить инициативу и постепенно, постепенно начал нагнетать, брать инициативу на себя, начал чувствовать, что получаю преимущество, и смог играть до конца матча на таком же уровне. Очень рад.

Опять же, не знаю, энергией попробовал себя подбадривать больше, энергетику вот эту поймал внутри. В принципе, как-то больше, наверное, вошёл в игру, начал чуть-чуть, наверное, меняться в плане интенсивности, в плане ударов, особенно с приёма. Как раз всё начиналось с приёма. Как только я смог брейкануть его в первый раз во втором сете, сразу же как бы понял, что мне надо делать», — заявил Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

Во втором круге турнира Хачанов сыграет против Дженсона Бруксби из США.