Российский теннисист Карен Хачанов выиграл у казахстанца Александра Шевченко в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась с результатом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 в пользу 16-й ракетки мира из России.
Шевченко выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Хачанов подал навылет четыре раза, также допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.
Во втором круге соперником Хачанова станет Дженсон Бруксби из США.