Во втором круге соперником Хачанова станет Дженсон Бруксби из США.

Шевченко выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Хачанов подал навылет четыре раза, также допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась с результатом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 в пользу 16-й ракетки мира из России.

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл у казахстанца Александра Шевченко в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).

2.15

Прогнозы•Завтра 04:30 Зверев — Муте. Прогноз и ставка Сможет ли Зверев продлить серию побед над Муте?

Теннис•Вчера 11:25 Неделя тенниса: слезы Мирры, спад Медведева и доминирование Алькараса

Теннис•20/02/2026 21:47 Алькарас — Рублев: онлайн, прямая трансляция матча ATP в Дохе

Теннис•16/02/2026 12:15 Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

Теннис•08/02/2026 19:12 Неделя тенниса: Звонарева снова «гоняет» молодых, а Александрова вернулась в топ-10

Главные темы сейчас

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Теннис•01/02/2026 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Выбор читателей

Милан-2026•17/02/2026 05:42 Побег в лес: как норвежский горнолыжник потерял золото, палки и самообладание

Милан-2026•20/02/2026 02:26 Ски-что? Ски-альпинизм — новый вид на Олимпиаде, в котором у России единственная медаль Милана-2026

Футбол•18/02/2026 12:11 Эпоха гениев подходит к концу: почему большим клубам всё труднее найти топ-тренера

Футбол•20/02/2026 17:46 Виталий Кафанов: Требования к Сафонову в этом году стали завышенными

Милан-2026•20/02/2026 19:43 Крах Малинина, тренер-мем, Снуп Догг: эти и ещё 6 главных событий фигурки на ОИ-2026

Самое интересное

Футбол•28/01/2026 12:55 Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Игры•27/01/2026 22:42 Жалкий прогресс за донаты: обзор SEGA Football Club Champions

Футбол•27/01/2026 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке