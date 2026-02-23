В первом круге турнира серии АТР-500 в Дубае знаменитый швейцарский теннисист Стэн Вавринка (99) не испытал никаких проблем.

Стэн Вавринка globallookpress.com

Он в двух сетах переиграл ливанца Бенджамина Хассана (289) со счетом 7:5, 6:3.

Соперники были на корте 1 час 13 минут. За это время Вавринка сделал 9 эйсов, 2 двойные ошибки и забрал 3 из 3 завоеванных брейк-поинтов. У его соперника 5 подач навылет, 2 двойные и один взятый брейк из 3 заработанных.

Во втором круге 40-летний Вавринка сразится с Даниилом Медведевым или Шаном Цзюньчэном.