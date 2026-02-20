В следующем раунде Пол встретится с американцем Тэйлором Фритцем .

26-летний Уолтон, располагающийся на 93-й позиции рейтинга ATP, отметился семью подачами навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

Матч продолжался 1 час 38 минут. 28-летний Пол, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, выполнил 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов.

Американец Томми Пол вышел в третий круг турнира в Делрэй-Бич, обыграв представителя Австралии Адама Уолтона со счетом 7:6 (13:11), 6:3.

