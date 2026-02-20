Пятая ракетка мира Джессика Пегула стала первой финалисткой турнира WTA-100 в Дубае.

Джессика Пегула globallookpress.com

Американка в трех сетах обыграла свою соотечественницу Аманду Анисимову со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

Встреча соперниц продлилась 2 часа 2 минуты. По ходу матча Пегула выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Анисимова подала навылет пять раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

В финале Пегула сыграет с победительницей матча между Кори Гауфф (США) и Элиной Свитолиной (Украина).