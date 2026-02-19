Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе над греком Стефаносом Циципасом в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар).

Андрей Рублев globallookpress.com

«Стефанос — один из лучших игроков. Он доказывает это уже много лет. У него потрясающие результаты. Мы знаем друг друга очень давно. Он любит диктовать ход игры с помощью форхенда. Я тоже это люблю. Всё решило то, кто первым сделает этот удар.

Как только он начинал бить форхендом, я оказывался в опасности. Как только я начинал бить форхендом, он оказывался в опасности. Всё решило то, кто первым возьмёт инициативу и будет диктовать ход игры.

Почему так хорошо выступаю в Дохе? Не знаю. Не думаю, что я хорош только в Дохе«, — сказал Рублев в интервью на корте.

В полуфинале турнира в Дохе (Катар) россиянин сыграет с победителем матча между соотечественником Кареном Хачановым и испанцем Карлосом Алькарасом.