Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе над греком Стефаносом Циципасом в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар).

Андрей Рублев
Андрей Рублев globallookpress.com

«Стефанос — один из лучших игроков.  Он доказывает это уже много лет.  У него потрясающие результаты.  Мы знаем друг друга очень давно.  Он любит диктовать ход игры с помощью форхенда.  Я тоже это люблю.  Всё решило то, кто первым сделает этот удар.
Как только он начинал бить форхендом, я оказывался в опасности.  Как только я начинал бить форхендом, он оказывался в опасности.  Всё решило то, кто первым возьмёт инициативу и будет диктовать ход игры.

Почему так хорошо выступаю в Дохе?  Не знаю.  Не думаю, что я хорош только в Дохе«, — сказал Рублев в интервью на корте.

В полуфинале турнира в Дохе (Катар) россиянин сыграет с победителем матча между соотечественником Кареном Хачановым и испанцем Карлосом Алькарасом.