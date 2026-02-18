Девятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в следующий раунд турнира WTA-1000 в Дубае.

Элина Свитолина globallookpress.com

Украинка в матче третьего круга обыграла в трех сетах Белинду Бенчич из Швейцарии — 4:6, 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время матча Элина Свитолина выполнила девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Белинда Бенчич не сделала в игре ни однго эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Свитолина поспорит с хорваткой Антонией Ружич.