Одиннадцатая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на турнире ATP-500 в Дохе.

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин уступил в матче второго круга Стефаносу Циципасу из Греции со счетом 3:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Циципас выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Медведев сделал в игре три эйса, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Дохе Циципас сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Рублёвым и венгром Фабианом Марожаном.