Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл во 2-м круге турнира WTA-1000 в Дубае.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Рыбакина (3-я ракетка мира) одолела представительницу Австралии (94-я ракетка мира) со счетом — 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 2 минуты.

За весь матч казахстанская теннисистка сделала 6 эйсов и реализовала 4 брейк-поинта из 6-и. Биррелл допустил 4 двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-поинта.

В следующем круге турнира в Дубае Рыбакина сыграет против Антонии Ружич из Хорватии (67-я ракетка мира).