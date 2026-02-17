Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий 33-е место в мировом рейтинге, успешно преодолел первый раунд турнира ATP-500 в Дохе (Катар), выиграв у тунисского спортсмена Эшарги Моэ со счетом 6:4, 6:4.

Стефанос Циципас globallookpress.com

Матч длился 1 час 25 минут. Циципас продемонстрировал уверенную игру, выполнив пять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовав два брейк-пойнта из семи. Моэ, в свою очередь, сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Циципаса на турнире в Дохе станет российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.