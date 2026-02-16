Российский теннисист Даниил Медведев одолел китайца Цзюнчэн Шана в 1-м круге турнира АТР-500 в Дохе.

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин (11-я ракетка мира) обыграл представителя Китая (261-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

За весь матч Медведев сделал 6 эйсов и реализовал 3 брейк-поинта из 8-и. Шан допустил 2 двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

В следующем круге турнира в Дохе Медведев сыграет против победителя матча между греком Стефаносом Циципасом и тунисским теннисистом Эшарги Моэ.