Российская теннисистка Екатерина Александрова выбыла из первой десятки рейтинга WTA, обновлённая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Анна Калинская globallookpress.com

31-летняя спортсменка, уступившая 10 февраля представительнице Латвии Елена Остапенко (4:6, 2:6) во втором круге турнира в Дохе, опустилась с 10-й на 12-ю позицию.

Людмила Самсонова после ранних вылетов на соревнованиях в Дохе и Дубае потеряла одну строчку и теперь занимает 18-е место. В то же время Анна Калинская, добравшаяся до четвертьфинала турнира в столице Катара, поднялась с 28-й на 23-ю позицию.

Статус первой ракетки России сохранила Мирра Андреева — она располагается на седьмой строчке. Диана Шнайдер остаётся 21-й.

Лидером мирового рейтинга является Арина Соболенко. На второй позиции находится Ига Свентек, третью занимает Елена Рыбакина.