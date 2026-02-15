Чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о победе в финале турнира в Дохе. Спортсменка одолела представительницу Канады Викторию Мбоко (6:4, 7:5).

Каролина Мухова globallookpress.com

«Ощущения от победы невероятные, это просто потрясающе. Я стараюсь наслаждаться моментом, потому что в теннисе все происходит очень быстро. Порой мы забываем остановиться, чтобы по-настоящему оценить удачно проведенные недели.

Следующий турнир начинается завтра, так что времени мало. Но я хочу выбраться куда-нибудь вечером, хорошо провести время и все обдумать.

Мы с командой решили, что пойдем за бургерами — я очень голодна. Хочу поесть и немного отпраздновать, с нетерпением этого жду», — цитирует Мухову пресс-служба WTA.

Для 29-летней Муховой эта победа стала второй в карьере в одиночном разряде и первой на турнире категории «тысячник». По итогам турнира в Дохе она поднимется на 11-е место в рейтинге WTA.