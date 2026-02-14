Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды).

Встреча продолжалась только 54 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу шестой ракетки мира Оже-Альяссима.

Бублик выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Соперником Оже-Альяссима по финале станет Алекс де Минор из Австралии.