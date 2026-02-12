Польская теннисистка Ига Свентек проиграла Марии Саккари из Греции в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дохе.
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась поражением второй ракетки мира со счетом 6:2, 4:6, 5:7.
Саккари не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Свентек сделала в игре пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.
Победительница пары Анна Калинская (Россия) — Каролина Мухова (Чехия) станет следующей соперницей Свентек.