Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своем возможном участии на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Новак Джокович globallookpress.com

Сербу на тот момент будет 41 год. Джокович признался, что хочет выступить на Играх в США.

«Я очень хочу выступить в Лос-Анджелесе. Правда, до этого еще далеко, и на данном этапе своей жизни я не могу загадывать далеко вперед, но, конечно, я бы очень хотел попасть в число участников этого события.

Я пока не знаю, сколько турниров я буду играть, и должен ли я буду проводить один турнир в год, два турнира, семь, десять или пятнадцать, чтобы попасть на Олимпиаду. Правда, я не знаю. Сейчас я хочу просто насладиться временем с моей семьей», — сказал Джокович Corriere TV.