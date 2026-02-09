Американская теннисистка Аманда Анисимова проиграла Каролине Плишковой из Чехии в матче второго круга турнира в Дохе (Катар).

Аманда Анисимова globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и при счете 5:7, 7:6, 4:1 в пользу Плишковой Анисимова отказалась от продолжения борьбы.

Анисимова выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Плишковой семь подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что четвёртая ракетка мира Анисимова была действующей победительницей турнира и не сможет защитить свой титул.