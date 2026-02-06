Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Хейли Баптист в полуфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Россиянка (11-я ракетка мира) одолел представительницу Америки (56-я ракетка мира) со счетом — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3. Игра продолжалась 2 часа 32 минуты.
За весь матч Александрова сделала 5 эйсов и реализовала 3 брейк-поинта из 10-и. Баптист допустила 5 двойных ошибок при 4-х реализованных брейк-поинта.
В финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) Александрова встретится с победительницей матча Сара Бейлек (Чехия) — Клара Таусон (Дания).