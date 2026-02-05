Датский теннисист Хольгер Руне сообщил, как у него проходит процесс восстановления после разрыва ахиллесового сухожилия.

Момент травмы Хольгера Руне globallookpress.com

Руне получил травму в середине октября во время встречи с французом Юго Эмбером в Стокгольме.

«Травма была совершенно неожиданной. В тот момент я даже не понял, что именно произошло. Но сразу после этого главным стало — что делать дальше и как двигаться вперед.

МРТ вскоре подтвердила диагноз, и почти сразу мне сделали операцию. К счастью, все прошло очень хорошо. Хирург проделал отличную работу, как и физиотерапевты и моя команда. На самом деле мои дни сейчас очень насыщенные — и это здорово. График плотный, потому что в реабилитации много задач. Это помогает не скучать во время паузы.

Сразу после травмы мне все равно нужен был отдых. Сезон подходил к концу, и я был готов к отпуску — просто не в таком формате. Первые две недели в гипсе пролетели очень быстро: я отдыхал, немного ходил в зал, и было приятно взять паузу. Потом все стало интенсивнее. Я никогда не думал, что это затянется навсегда. Я очень молод и пока быстро восстанавливаюсь — и это радует.

Это потрясающе, особенно сейчас, когда я снова играю на двух ногах смеется. Ощущения по-настоящему хорошие. Раньше тоже было приятно выходить на корт, но это не то же самое, когда ты знаешь, на что способен. Теперь играть веселее, потому что я могу вкладывать энергию в удары.

Впереди еще долгая реабилитация, но просто вернуться на корт — уже огромное удовольствие. Думаю, это поможет мне при возвращении в тур: я сохранил движение, технику, не выпадал полностью из процесса — так мы снижаем риск новых травм после долгой паузы. Пока считаю, что мы использовали это время правильно», — сказал Руне в интервью сайту АТР.