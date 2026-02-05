Теннисист Александр Бублик из Казахстана считает, что он пока не готов к победам на турнирах «Большого шлема», где предусмотрены пятисетовые матчи, так как он не готов физически к ним.

Александр Бублик globallookpress.com

«Когда находишься на пороге того, чтобы попасть в финальную восьмёрку, понимаешь, что есть некий шанс выйти в полуфинал. Не говорю — выиграть, потому что на данный момент я не готов выиграть турнир "Большого шлема" даже с физической точки зрения, потому что лично по себе знаю, что мне не хватит физической силы отстоять три раза по пять часов: четвертьфинал, полуфинал и финал. Я это просто знаю.

Но у меня есть цель как минимум пытаться отыграть два пятисетовика подряд против ребят, которые стоят в топ-5. И если у меня для начала получится это сделать на "Мастерсах", тогда можно говорить и о дальнейшем. Но мне будет 29 лет, не знаю, сколько мне ещё играть. Поэтому цели простые — правильно улучшать свою игру», — сказал Бублик на мероприятии First&Red.

В настоящее время Бублик занимает место в топ-10 мирового рейтинга АТР. Это его лучший показатель за карьеру.