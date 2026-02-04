Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался об игре Мирре Андреевой на Australian Open.

Мирра Андреева globallookpress.com

«У Мирры какая-то пассивность. Если брать матч с той же Русе, то румынка всё выигрывала и сама же проигрывала. Андреева бежит вправо и играет пассивным ударом — не вижу какого-то потенциала. Я увидел Йович, которая мне понравилась. В её игре есть перспективы. А Андреева начиная с прошлого года меня разочаровывает. Не хочу говорить, что всё здорово. Да, топ-10 — прекрасный результат. Но не вижу, как с такой игрой выигрывать турниры "Большого шлема". Надо что-то менять. Но я не видел её работу с Кончитой Мартинес — они же вместе. Я посетил только одну их тренировку. Увидел, какой рисунок они делают. Но не вижу, чтобы Мирра использовала, что они делают на тренировках», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».