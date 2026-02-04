Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался об игре Мирре Андреевой на Australian Open.

Мирра Андреева
Мирра Андреева globallookpress.com

«У Мирры какая-то пассивность.  Если брать матч с той же Русе, то румынка всё выигрывала и сама же проигрывала.  Андреева бежит вправо и играет пассивным ударом — не вижу какого-то потенциала.  Я увидел Йович, которая мне понравилась.  В её игре есть перспективы.  А Андреева начиная с прошлого года меня разочаровывает.  Не хочу говорить, что всё здорово.  Да, топ-10 — прекрасный результат.  Но не вижу, как с такой игрой выигрывать турниры "Большого шлема".  Надо что-то менять.  Но я не видел её работу с Кончитой Мартинес — они же вместе.  Я посетил только одну их тренировку.  Увидел, какой рисунок они делают.  Но не вижу, чтобы Мирра использовала, что они делают на тренировках», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».