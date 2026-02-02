Российская теннисистка Оксана Селехметьева, занимающая 76-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение от латвийской спортсменки Елены Остапенко, которая располагается на 24-й строчке в рейтинге WTA.

Оксана Селехметьева globallookpress.com

Матч прошел в первом круге турнира WTA-500 в Абу-Даби и продолжался 2 часа 43 минуты. Итоговый счет встречи — 7:5, 6:7 (4:7), 2:6 в пользу Остапенко. Селехметьева выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и выиграла шесть брейк-пойнтов из 12 попыток. Остапенко сделала три эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 17.

Теперь Елена Остапенко встретится с Сарой Бейлек из Чехии (101-я ракетка мира) в следующем круге турнира.