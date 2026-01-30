Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свое поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open.

Янник Синнер globallookpress.com

«Вы знаете, он выиграл 24 турнира "Большого шлема". Мы очень хорошо знаем друг друга. Поэтому не был удивлён его уровню. Все знают, что он величайший игрок уже много-много лет. Конечно, он играет меньше турниров из-за своего возраста и других причин. Но мы знаем, насколько важны турниры "Большого шлема" для нас и для всех остальных», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Джокович в решающей встрече турнира сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.